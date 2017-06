Luftambulansetjenesten får nye fly og et jetfly

Den nye driftsavtalen er godkjent av de regionale helseforetakene og innebærer at de snart ti år gamle ambulanseflyene, som årlig flyr om lag 9.000 pasienter til og fra norske sykehus, byttes ut med helt nye fly.

De nye kortbaneflyene er av typen Beechcraft King Air 250 og er en videreutvikling av dagens ambulansefly som er av typen 200. I tillegg til å være raskere og med mer effektive motorer, leveres flyene med nytt navigasjons- og innflygningsutstyr som skal gi økt sikkerhet både for pasienter og mannskap.

I tillegg forsterkes altså ambulanseflyflåten med et mellomstort jetfly. Flyet er av typen Cessna Citation Latitude og har stor kabin og lasteevne, i tillegg til lang rekkevidde. Jetflyet skal stasjoneres på Gardermoen.

– Jetflyet skal frakte pasienter som trenger mye tungt og plasskrevende utstyr og flere behandlere med seg til og fra de store sykehusene. Det er for eksempel barn i kuvøse eller pasienter som må holdes kunstig i live. Rekkevidde og fart betyr også at vi kan fly pasienter fra Svalbard direkte til sykehus i hele Norge ved spesielle hendelser, sier medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Pål Madsen.

Helse Nord bærer to tredeler av kostnaden for hele den norske ambulanseflytjenesten, og har ikke funnet penger til å stasjonere et jetfly også i Tromsø, selv om det vurderes som et behov for dette.

Det er det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB som skal drifte flyene for helseforetakene når kontraktsperioden trer i kraft 1. juli 2019. Den vil vare fram til 2025, med mulighet for ytterligere fem års forlengelse.

(©NTB)