Kerry tror på Parisavtalen

Han viser til at selv om president Donald Trump har besluttet å trekke USA fra avtalen, vil ikke dette rent faktisk kunne skje før i 2020, som er et valgår.

– Da kan en ny president velge å få USA inn igjen, sier Kerry.

Den erfarne diplomaten er i Norge i forbindelse med Oslo Forum. Mandag møtte han utenriksminister Børge Brende (H), der en rekke temaer, blant dem klima, sto på dagsordenen.

Kerry besøkte nylig Svalbard og Arktis, noe som gjorde dypt inntrykk, fortalte han på en pressekonferanse mandag. Der understreket han flere ganger at et flertall av den amerikanske befolkningen fortsatt stiller seg bak Parisavtalen.

– Vi jobber med grasrotbevegelser og politikere over hele USA. Vi kommer til å nå målene i avtalen, det er min tro, sier Kerry.

Han ønsker ikke å komme med karakteristikker av Trump-administrasjonen, men sier samtidig at han er dypt bekymret over at det nå settes spørsmålstegn ved amerikansk lederskap og det han beskriver som et «nullsumspill».

– Dette har vi ikke råd eller tid til, om vi skal finne løsninger på viktige og avgjørende globale spørsmål. Vi er avhengig av at alle bidrar. Det er ikke plass til arroganse, sier Kerry.

(©NTB)