Innrømmer dobbeltdrap, men husker ikke å ha skutt

– Jeg kan ikke ta stilling til straffskyld, fordi jeg ikke husker hva som skjedde, sa 59-åringen da rettssaken startet i Øst-Finnmark tingrett mandag.

Han erkjenner at det må ha vært han som skjøt og drepte Pimsiri Songngam (37) og hennes sønn Petchngam Songngam (12).

Tiltalte rettet deretter hagla mot seg selv, men klarte ikke å ta sitt eget liv. Ekteskapet mellom de to var i ferd med å avsluttes da drapene skjedde i familiens hjem 29. august i fjor. Skuddene falt natta før mor og sønn skulle flytte inn i en leilighet som krisesenteret i Kirkenes hadde skaffet.

- Det er på det rene at ekteskapet var i oppløsning. De to hadde vært gift i om lag tre og et halvt år, og mye tyder på at det var tiltalte som tok initiativ til utflyttingen, sa aktor Torstein Lindquister i sitt innledningsforedrag.

Han antydet at økonomi og tiltaltes alkoholbruk ville bli sentrale tema under den ukelange rettssaken i Vadsø.

59-åringen er fortsatt sterkt preget av skadene han pådro seg

– Tiltalte har ikke hukommelse om hva som skjedde da de tre skuddene falt i fjor, men vil bidra så godt han kan til å opplyse saken, sa 59-åringens forsvarer Stein Rønning i retten.