Gullsmed på Grønland ranet av bevæpnede menn

Tre menn ble sett idet de forlot gullsmedbutikken i Grønlandsleiret 6 etter ranet. To av dem, trolig av pakistansk opprinnelse, var kledd i vekteruniform, mens den tredje mannen, som blir beskrevet som østafrikaner, var kledd i en hvit T-skjorte.

– Vi er på stedet og avhører vitner og fornærmede. Det er for tidlig å si hvor mye ranerne fikk med seg, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Etterforskerne undersøker også om ranet er fanget opp av overvåkingskameraer i området.

Ranet skal ha skjedd rundt 11.15 mandag. Politiet fikk melding en halvtimes tid senere.

Ansatte i butikken har fortalt at de ble truet med pistol under ranet. Det skal ikke ha blitt avfyrt skudd under ranet, og ingen personer kom fysisk til skade.

Politiet ber om tips fra publikum fra tidsrommet rundt 11.15.

