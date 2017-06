Forslag om ekstra fysisk aktivitet i skolen fikk ikke flertall

Helsekomiteen på Stortinget avga mandag sin innstilling til forslaget, som altså Ap, SV, Sp, KrF og MDG står bak. De ville gi regjeringen ordre om å finne ut hvordan skoledagen kan organiseres for å sikre en time fysisk aktivitet hver dag.

En samlet komité gikk i stedet inn for å be regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet ikke bare i skolen, men også i barnehager, på arbeidsplasser, i eldreomsorgen og flere andre samfunnsområder.

