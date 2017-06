Arfan Bhatti må avlegge nye DNA-prøver

Bhatti ble pågrepet sent onsdag 16. mai, siktet for ulovlig befatning med våpen. Han sa i retten at han mente pågripelsen var politisk begrunnet, og avviste at han hadde noe som helst med saken å gjøre.

Lagmannsretten var imidlertid enig med Oslo tingrett og mente det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse. Han ble dermed varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingen går ut torsdag 15. juni.

Medhold

Etter pågripelsen har politiet gått rettens vei for å få tillatelse til å ta nye fingeravtrykk, DNA-tester og fotografier av 39-åringen. Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett har Oslo-politiet nå fått medhold, en beslutning Bhatti nå har anket, skriver Nettavisen.

– Bhatti mener begjæringen ikke er begrunnet i konkrete behov i etterforskningen, og at den derfor bærer preg av ren trakassering. Politiet besitter allerede de dataene de nå på nytt ønsker å samle inn. Kjennelsen blir anket, sier forsvarer Bernt Heiberg til avisen.

Politiet mener de har behov for nye DNA-prøver fordi disse vil være mer omfattende og analysene mer presise enn tidligere. Behovet for ny fotografering skyldes at Bhatti har endret utseende siden sist han ble registrert hos politiet. I kjennelsen fastslår Oslo tingrett at dette ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Sett opp mot hensynet til å oppklare saken vurderer tingretten også inngrepet som «relativt beskjedent».

Styrker mistanke

I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett fra 18. mai framgår det at retten mener Bhattis uvilje mot å ta nye prøver og bilder, er med på å styrke mistanken mot ham.

Oslo tingrett viser også til at siktede tidligere er siktet og dømt for befatning med våpen, og mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha anskaffet og overlevert våpen som beskrevet i siktelsen.

To andre personer har vært pågrepet i saken – én av dem er varetektsfengslet. Bhatti har forklart at han har kjent de to medsiktede siden barndommen.

