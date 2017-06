Stortingsmann mistet lappen etter tur på Ikea

En passasjer satt og holdt fast deler av lasten med hendene, ifølge politiet.

– Det er på ingen måte forsvarlig. Vi stoppet bilen i Sandviken og tok fra ham førerkortet, sier operasjonsleder Lars Geitle hos politiet i Bergen til Bergens Tidende.

Politiet har opprettet sak, og på grunn av den dårlig sikrede Ikea-lasten får ikke politikeren kjøre bil lenger.

– Dersom bilen må bremse og lasten flyr fremover, kan det føre til store skader. Selvsagt er det for dårlig sikring at noen sitter og holder på den, sier Geitle.

Erik Skutle har en annen versjon av hendelsen enn politiet.

– Vi ble stoppet av en politipatrulje som mente lasten vår var litt dårlig sikret. Det er helt greit, og vi gikk ut av bilen og sikret lasten på nytt før vi kjørte videre.

Han avviser at passasjeren holdt fast lasten med hendene på taket.

– Lasten var sikret med to stropper. Passasjeren tok hånden ut av vinduet etter at vi hadde kjørt en stund, for å sjekke at ingenting hadde forskjøvet seg, sier Skutle.

27-åringen fra Bergen har vært fast møtende vararepresentant for Høyre i Hordaland siden 2013.

(©NTB)