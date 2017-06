Opposisjonen vil ha jordbruksramme på 790 millioner 

De fire opposisjonspartienes enighet har en klar prioritering av distriktsjordbruk og de små og mellomstore brukene, ifølge en pressemelding. De vil også ha en særlig satsing på melkebruk på Vestlandet og en reversering av regjeringens kutt til beitetilskudd.

Regjeringen foreslo opprinnelig en økonomisk ramme på 410 millioner kroner for årets oppgjør. Men partene ble ikke enige, og da saken gikk til Stortinget, krevde samarbeidspartiene Venstre og KrF mer penger til bøndene.

Fredag la imidlertid Venstre fram et forslag med en ramme på 625 millioner. Høyre og Fremskrittspartiet varslet raskt subsidiær støtte til forslaget, som dermed har flertall i Stortinget.

Forslaget innebærer at oppgjøret nå blir sendt tilbake til partene, med denne rammen og andre føringer. Partiet vil styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat.

Men næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) mener Venstres forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.

Venstre forhandlet en periode med de fire øvrige opposisjonspartiene, men brøt ut av samtalene torsdag kveld. Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet beklaget søndag at Venstre valgte å bryte forhandlingene.

Næringskomiteens innstilling legges fram mandag.

