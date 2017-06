Mann siktet for vold mot kvinne i Søndre Land

– Det er uavklart hva som har skjedd og hvordan kvinnens helsetilstand er. Kvinnen får hjelp hos helsevesenet, sier fungerende påtalesjef Johan Petter Bærland i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om kvinnens tilstand eller hvor hun befinner seg. Ifølge VG ble kvinnen hentet med luftambulanse og fraktet til sykehus etter hendelsen.

– Den siktede mannen vil bli avhørt. Men kvinnen er ikke i en tilstand der vi kan avhøre henne, forklarer Bærland.

Ifølge politiet er den siktede mannen og den fornærmede kvinnen i et parforhold. Politiet opplyser til VG at hendelsen skal ha skjedd i mannens bolig, og at den siktede er kjent for politiet fra tidligere.

– Vi fikk beskjed fra AMK som var på stedet. Politiet gjør undersøkelser på åstedet og tar avhør av relevante personer, sier han.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16 søndag.

