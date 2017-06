Mann i 30-årene omkom i kanovelt ved Lillestrøm

Mannen fikk hjerte- og lungeredning søndag ettermiddag, etter at dykkere hentet mann i 30-årene opp av vannet etter en kanovelt, opplyser politiet på Romerike. Mannen er ifølge politiet fra Øst-Europa.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 16.20. Et vitne meldte fra om at han så en kano kantre i elva og at en person havnet i vannet og forsvant, skriver Romerikes Blad.

Redningsaksjonen var krevende på grunn av høy vannstand i elva. Dykkere fra Oslo og mannskap fra både brannvesen, politi og ambulanse kom til stedet.

