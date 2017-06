Etterforskningen av Ammerud-drapet avsluttet

To menn på 25 og 27 år er varetektsfengslet i saken, mens en 28 år gammel kvinne er løslatt, men fortsatt siktet, skriver Aftenposten.

– Det har vært en omfattende etterforskning. En mindre mengde hasj skal ha blitt borte, og dette utviklet seg så til en krangel som ender med drap og partering, sier politiadvokat Kari Kirkhorn.

Ifølge avisen skal den 35 år gamle mannen ha vært i leiligheten til en av de siktede for å kjøpe hasj. Etter en krangel om hvor mye han fikk med seg, førte det til at mannen ble drept og partert og lagt i en koffert. En kvinne meldte så fra til politiet etter å ha sett to menn i området som prøvde å få med seg en tung koffert.

25-åringen, som ifølge politiet blir ansett som mest aktiv i drapet, har bare erkjent den forutgående volden mot mannen, mens 27-åringen erkjenner straffskyld for både forsettlig drap og partering. Kvinnen erkjenner å ha vært til stede, men avviser å ha hatt en aktiv rolle.

Ifølge Kirkhorn vil saken om kort tid bli sendt videre for tiltalebeslutning.

