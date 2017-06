En kvinne er død etter hendelse i Søndre Land i Oppland

Politiet bekrefter at kvinnen i 50-årene, som ble fraktet til Oslo universitetssykehus søndag ettermiddag, er død.

Politiet understreker at det foreløpig er uklart om kvinnen har vært utsatt for en voldshandling eller ikke, og at hun vil bli obdusert for å få dødsårsaken avklart. En mann i 50-årene som ifølge politiet var kvinnens kjæreste, ble siktet for vold mot kvinnen søndag ettermiddag. Politiet opplyser at det foreløpig ikke er noen endringen i siktelsen mot mannen, og at de vil fortsette videre etterforskning med avhør og undersøkelser på stedet hvor paret oppholdt seg.

Hendelsen skal ha skjedd i mannens bolig, og den siktede er kjent for politiet fra tidligere, ifølge VG. Kvinnen ble ifølge NRK funnet skadd i en enebolig i Søndre Land.

Kvinnens pårørende er varslet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 16 søndag, og etterlyser tips fra personer som kan ha opplysninger om hendelsesforløpet.

