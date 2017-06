Dronning Sonja og kong Harald på jubileumsreise 

Kongeparet ankom Domkirkeodden på Hamar søndag formiddag, for å delta på middelalderfestivalen og for å besøke Hamardomen. Deretter gikk ferden med hest og vogn fra Hamardomen til Skibladnerbrygga, der Skibladner ventet for å seile kongeparet videre til Tingnes, Kapp, Gjøvik og Lillehammer. Jubileumsreisen, som er en del av markeringen av kongeparets 80-årsdager, varer fram til og med onsdag.

Mandag skal kongen og dronningen være til stede ved en kveldskonsert på Kvamsfjellet i Nord-Fron. Dagen etter skal kongeparet holde hagefest med i alt 600 inviterte gjester på Maihaugen på Lillehammer. Kongeparet avslutter deretter sin jubileumsreise onsdag med besøk til Nord-Odal og Kongsvinger.

(©NTB)