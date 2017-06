Tagger ble satt til å vaske etter seg

– Vi synes det er vel og bra når folk kan gjøre opp for seg på stedet, så vi foreslo denne løsningen, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB natt til lørdag.

– Ettersom hun fikk vasket bort alt, blir det heller ingen anmeldelse av forholdet. Derimot er det opprettet en sak for kroppskrenkelse fordi hun utøvde vold mot vekteren som stoppet henne, forklarer Aune.

Operasjonslederen påpeker at tagging er kostbart for samfunnet og sier hun er glad for at alt lot seg vaske bort med vann denne gangen.

– Så får vi håpe kvinnen har lært av dette og at det ikke gjentar seg, sier Aune.

