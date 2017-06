Mann tiltalt for voldtekt og konemishandling

Voldtekten i tiltalen skjedde våren 2015 og beskrives som grov.

Mishandlingen karakteriseres også som grov og i tiltalen legges det vekt på at den har vart over lang tid, nesten 20 år.

Mannen skal gjentatte ganger ha slått ektefellen i ansiktet eller på kroppen. Han skal også ha tatt kvelertak på henne, dratt henne etter håret, truet med drap og ulike voldshandlinger som å skjære henne opp, grave henne ned. Han er også tiltalt for å ha kalt kona for «hore».

Et annet punkt i tiltalen er at mannen skal ha truet med å ta med datteren til hjemlandet mot konas vilje. Ved en eller flere anledninger uttalte han at han skulle «sprenge seg selv, henne og barna», heter det videre i tiltalen.

Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.

