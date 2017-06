Ap vil ha enda mer vei – til behovet endres

Partiet viser fram transportplanen de vil bruke som veikart dersom det blir et maktskifte til høsten. Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.

– Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel. Folk og næringsliv skal ha trygge veier, god fremkommelighet, men også en plan som rigger oss for fremtiden, sier transportpolitisk talsmann Eirik Sivertsen i Ap. Han påpeker samtidig at endringer i hvordan vi reiser kan gjøre at noen av strekningene kanskje ikke trengs.

– Det er grunn til å vente at mange av oss har kjøpt vår siste bensin- eller dieselbil. Både overgangen til utslippsfrie kjøretøy og selvkjørende biler øker nå usikkerheten for hva som er de kloke investeringene. Dermed øker risikoen for kostbare feilinvesteringer, sier Sivertsen. Han sier Aps planer kan korrigeres etter hvert som nye transportløsninger blir tilgjengelige.

Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent. Det vil koste rundt 9,6 milliarder kroner.

