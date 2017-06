Rapport: Datasentre kan gi hundrevis av jobber

Menon Economics har laget rapporten om de mulige ringvirkningene dersom Norge klarer å lokke til seg store sentre for datalagring, slik både Belgia og Sverige har gjort, skriver Dagens Næringsliv. Utgangspunktet for analysen er at det bygges såkalte hyperscale datasentre i tre trinn over ti år.

«Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift. I tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette», heter det i rapporten.

– Tallene stemmer godt med våre analyser, sier Bjørn Holsen, som er direktør for forretningsutvikling i Statkraft. Han sier selskapet jobber med å utvikle prosjekter som kan tiltrekke seg de internasjonale gigantene og har inngått intensjonsavtale om to store tomter til formålet i Skien og Sandefjord.

