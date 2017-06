NRK setter opp 250 ekstra dab-sendere

Nettet var ferdig utbygd i 2014, og i løpet av inneværende år slukkes FM-sendingene for de riksdekkende kanalene og flyttes over til dab. Slukkingen ble vedtatt i 2015, da dekningen hadde passert 99,5 prosent, men fortsatt er det altså behov for videre utbygging, skriver Dagens Næringsliv.

– På bakgrunn av tilbakemeldinger fra publikum og egne målinger har vi funnet steder der vi ønsker å bedre nettet. Det skal som følge av dette settes opp 250 nye sendere i tillegg til dem som var på plass i 2014, sier Øyvind Vasaasen, som er hovedansvarlig for NRKs dab-prosjekt. Han understreker at det er snakk om tilleggsdekning som skal få dekningsprosent opp til 99,7.

150 sendere er allerede satt opp, mens de 100 siste skal settes opp i løpet av året. Totalt vil NRKs nett da være på rundt tusen sendere.

– Vi har kjørt land og strand rundt og målt dekningen selv. Henvendelsene fra publikum handler ofte om problemer med mottaket, og ikke manglende dekning. Da kan problemet oftest løses med god veiledning til brukeren, forklarer Vasaasen.

Selv om de nasjonale FM-kanalene slukkes, får 189 lokalradiostasjoner fortsette å sende i det gamle nettet ut 2021.

