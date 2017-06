Økonomene tror renta forblir uendret

– En svak krone, sammen med klare tegn på høyere kapasitetsutnyttelse enn ventet, taler for en tilnærmet uendret rentebane til tross for lavere inflasjon. Norges Bank vil høyst sannsynlig beholde bunnen i rentebanen på 0,4 prosent, sier sjeføkonom Erik Johannes Bruce i Nordea Markets.

Konsumprisindeksen steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av en prisøkning på 3,1 prosent på frukt, sjokolade og kjøttvarer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Prisstigningen vurderes som både logisk og naturlig etter påsketilbudene i april.

Det siste året har konsumprisindeksen steget med 2,1 prosent, 0,1 prosentpoeng mindre enn i april. Hovedårsaken til den svakere veksttakten er rimeligere flybilletter. Til sammenligning økte prisene på flybilletter med hele 26,8 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Rentemøte 22. juni

Samtidig steg kjerneinflasjonen, som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, med 0,3 prosent fra april til mai. Kjerneinflasjonen er prisstigningen uten avgiftsendringer og energivarer, og går under betegnelsen KPI-JAE. På ett år har kjerneinflasjonen steget 1,6 prosent, også det ned 0,1 prosentpoeng fra april.

Utviklingen i strømprisene er hovedårsaken at prisveksten med avgiftsendringer og energivarer inkludert er høyere enn prisveksten uten. Prisøkningen på strøm har vært fallende det siste året, men likevel var strømprisene inkludert nettleie 13,2 prosent høyere i mai i år enn i fjor.

Kjerneinflasjonen ligger nå 0,3 prosentpoeng under nivået Norges Bank så for seg i mars. Om det får betydning for styringsrenta og rentebanen får vi svar på når Norges Bank har rentemøte og legger fram sin pengepolitiske rapport torsdag 22. juni. På rentemøtet i mai ble styringsrenta holdt uendret på 0,5 prosent. Den har dermed stått uendret siden den ble kuttet i mars i fjor.

– Neppe rentekutt

Norges Bank har i sin siste prognose satt en styringsrente på 0,4 prosent som det absolutt laveste. Både eksperter og sentralbanken ser for seg at styringsrenta blir liggende på dagens nivå i lang tid fremover.

Neste ukes rapport, etter en ringerunde til sentralbankens regionale nettverk, vil inneholde de siste bitene med informasjon til den pengepolitiske rapporten uka etter. Økonomene i DNB Markets mener det må enda større overraskelser til for at styringsrenta og rentebanen blir justert.

– Økonomien er i bedring, og arbeidsledigheten har falt. Selv om boligprisene har kjølnet, er boligmarkedet og husholdningenes gjeld fortsatt et argument mot rentekutt. Vi venter en uendret rentepolitikk i juni og i tiden framover, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.

Priskrig

Også hovedorganisasjonen Virke mener prisøkningen i mai er som ventet etter påsketilbudene på alt fra søtsaker til frukt og grønt.

– Sjokolade og kjøtt er typiske påskevarer. I tillegg skilte påsken 2017 seg ut ved at det var priskrig på sunne varer som frukt og grønt. Det er derfor naturlig at det kommer en korreksjon av prisene måneden etter påske, sier direktør Ingvild Størksen i Virke dagligvare.

– Prisøkningen i mai følger et vanlig mønster. Samtidig ser vi at utslagene i det vanlige prismønsteret har vært kraftigere etter at vi fikk tre mer jevnstore dagligvarekjeder, sier Virke-direktøren.

(©NTB)