Voldssiktet verdaling varetektsfengslet

Den siktede mannens forsvarer, advokat Theo Dretvik, sier til Trønder-Avisa at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han erkjenner å ha vært på stedet og at han har utøvd vold, men erkjenner ikke straffskyld for denne siktelsen – som er særdeles grov, sier Dretvik, og legger til at den siktede stiller seg uforstående til alvorlighetsgraden.

Offeret i saken, en 24 år gammel mann, ligger i kunstig koma på St. Olavs hospital i Trondheim. Tilstanden hans var torsdag fortsatt kritisk.

Ifølge Trønder-Avisa har den siktede mannen tidligere sonet flere fengselsstraffer for vold, i tillegg til å ha blitt dømt for narkotikaforbrytelser og vinningskriminalitet.

Det var i 3-tiden natt til onsdag at politiet fikk melding om en ordensforstyrrelse i en bolig på Ørmelen i Verdal. Da politiet rykket ut til stedet, fant de 24-åringen stygt forslått inne i sin egen leilighet.

