Tre tvangssammenslåinger vedtatt med én stemmes overvekt

Etter en lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

Elleve av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020.

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.

Alle Stortingets 169 representanter var til stede under voteringen. Årsaken var at Senterpartiet ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.

