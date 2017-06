To personer siktet for underslag av titalls millioner i Gartnerhallen

– Dette er en alvorlig sak som omfatter et betydelig beløp. Vi er tidlig i etterforskningsfasen og startet avhør av de siktede onsdag, sier politiadvokat Anne Allum i Økokrim.

Bare en av de to mistenkte er ansatt i Gartnerhallen. Begge er siktet for grov økonomisk utroskap og medvirkning til dette etter at Gartnerhallen anmeldte saken onsdag. Dagen før hadde representanter for Gartnerhallen møte hos Økokrim, der de la fram dokumentasjon fra sine egne undersøkelser.

Daglig leder Arnt Foss i Gartnerhallen sier han er svært opprørt og skuffet over det som hittil er kommet fram.

– Vi ser naturligvis alvorlig på dette. Vi frykter at det dreier seg om betydelige beløp, sier Foss.

Mottaker ukjent

Gartnerhallen ble etablert i 1930 og er en norsk produsentorganisasjon for frukt, bær og grønnsaker. Gartnerhallen eies av rundt 1.150 gartnere og potetdyrkere.

Gartnerhallen satte i gang egne undersøkelser da en ansatt for kort tid siden meldte fra om at det kan ha blitt gjennomført urettmessige overføringer av store summer ut fra samvirkeorganisasjonen gjennom en årrekke.

Undersøkelsene og informasjonen fra den ansatte ga berettiget mistanke om at en person kan ha tappet selskapet for flere titalls millioner kroner, over en periode på mer enn ti år, opplyser Foss.

Den ansatte som mistenkes å stå bak pengeoverføringene, har ikke fungert i stillingen sin etter at Gartnerhallen ble kjent med saken. Foreløpig er det for tidlig å slå sikkert fast hvem som har vært mottaker av pengene.

Ekstern gransking

Foss sier de ikke vil gi ytterligere kommentarer om saken ettersom Økokrim nå har startet etterforskning, men sier likevel at de vil gi ny informasjon når de vet mer.

– Slik informasjon vil bli gitt i samråd med politiet. Vi vil også sette alt inn på å finne ut hvordan slike utbetalinger har kunnet skje over en slik lang tidsperiode og i et slikt omfang uten å ha blitt oppdaget, sier Foss.

Gartnerhallen har besluttet å sette i verk en ekstern gransking av saken når politiets etterforskning er avsluttet.