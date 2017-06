Tidligere skoleansatt siktet for filming med spionkamera på lærertoalett

Spionkameraet var gjemt i en pappeske med doruller på et handikaptoalett og ble oppdaget av en lærer i januar. Det er kun ansatte som er blitt filmet, melder NRK.

Saken ble anmeldt til politiet, og den tidligere læreren er nå siktet for seksuelt krenkende atferd. Ifølge politiet har filmingen pågått over noe tid.

– Jeg kan bekrefte at en mann i 40-årene er siktet for seksuelt krenkende atferd. Han ble kalt inn til avhør for to uker siden, etter at vi hadde undersøkt filmene som lå lagret på overvåkingskameraet, sier etterforskningsleder Thomas Stange i Oslo-politiet til Aftenposten.

Hvordan mannen stiller seg til siktelsen, er ikke kjent.

Etter funnet av spionkameraet ble skolen gjennomsøkt, men uten at det ble funnet flere kameraer.

– Jeg er helt trygg på at alle kan senke skuldrene nå. Ingen trenger å bekymre seg for flere kameraer ved skolen, sier rektor John Myrlund ved skolen.

(©NTB)