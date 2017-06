Statoil og Hydro tynget børsen

Tynget av lavere oljepriser falt Statoil 1,8 prosent. Norsk Hydro falt 1,3 prosent og Yara falt 2,5 prosent. Telenor falt 1 prosent og Subsea 7 1,7 prosent. Lenger ned på omsetningslisten falt DNO med 4,9 prosent og Aker BP med 4 prosent.

Det var langt mellom de positive tallene. Blant få lyspunkter var Marine Harvest som økte med 0,7 prosent og DNB med 0,1 prosent.

Bildet var mer blandet på de toneangivende børsene ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,3 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 0,3 prosent. CAC 40 i Paris steg med beskjedne 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 47,9 dollar fatet. Amerikansk lettolje ble solgt for 45,8 dollar fatet på spotmarkedet.

(©NTB)