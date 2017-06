Norsk økonomi vokser sakte – men oppgangen kan være et blaff

Vi kan være inne i startfasen av en konjunkturoppgang etter to og et halvt år med nedgang. Men hvis det skulle være tilfelle, tror Statistisk sentralbyrå (SSB) at veksten kommer sakte og forsiktig. Det avspeiler seg i arbeidsledigheten, som fortsatt er flere år unna det vi i norsk sammenheng er komfortable med.

– Fra 3,2 prosent i 2012 ligger den nå på rundt 4,5 prosent. Den kommer til å bevege seg sakte, men sikkert ned de kommende årene, sa forskningsleder Kjetil Telle i SSB da han presenterte konjunkturutsiktene for de kommende tre årene torsdag formiddag.

Ved enden av prognoseperioden, i 2020, tror SSB at ledigheten vil ligge på 4 prosent, hvilket fortsatt er høyt i et norsk perspektiv. Samtidig vil sysselsettingen være relativt lav.

Samlet sett betyr det at kapasiteten i norsk økonomi ikke blir fullt utnyttet.

Bedre enn ventet

Inntrykket av at økonomien kan være ved et vendepunkt underbygges av at veksten i Fastlands-BNP var på 2,6 prosent i første kvartal. Analytikerne hadde ventet 2 prosent.

Husholdningenes forbruk har dessuten vokst, realinntekten stiger og sysselsettingen er på vei opp.

Men «byrået» heller kaldt vann i blodet til feststemte nordmenn. Det er for tidlig å fastslå om omslaget i økonomien – som kommer først og fremst som følge av ny og økt etterspørsel i petroleumssektoren – er en konjunkturoppgang. Vekstantydningene kan være tilfeldige blaff, understreket forsker Torbjørn Eika.

– Spørsmålet er om vi med disse prognosene friskmelder norsk økonomi. Svaret er «nei», vi er fremdeles i en lavkonjunktur, og ledigheten er fortsatt høyere enn vi er vant til. Men pasienten blir stadig bedre, og når vi kommer til 2020 er han eller hun rimelig oppegående, sa Eika.

Tre år med boligfall

SSB tror i likhet med de fleste at vi vil se en viss nedkjøling i boligmarkedet, men spår ikke noen krakk som kan få avgjørende betydning for utviklingen i økonomien. Boligprisene flatet ut i april og falt overraskende mye i mai, etter en meget kraftig prisvekst de siste tre årene.

Men det bygges nye boliger i hopetall, utlånspraksisen er blitt strengere og lønnsutviklingen var svak i fjor. Samlet bidrar dette til å dempe etterspørselen og den medfølgende prisveksten i boligmarkedet, påpekte Eika.

– Vi venter omtrent uendrede priser i år, og moderat prisfall de påfølgende årene. Justert for inflasjon, betyr det et boligprisfall samlet sett i disse årene på godt over 10 og kanskje opp mot 15 prosent, sa Eika, som framhevet at det bare fører oss tilbake til boligprisene vi hadde i 2016.

