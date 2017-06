Jordbruksforhandlingene på Stortinget brøt sammen

Etter at forhandlingene mellom partene i jordbruksoppgjøret brøt sammen tidligere i vår, ble det oversendt Stortinget. Der forsøkte regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF, som vil ha mer penger til bøndene enn Høyre og Frp, å finne fram til en løsning sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Men torsdag kveld brøt disse samtalene sammen.

Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken. Forslaget innebærer at saken sendes tilbake til regjeringen for videre forhandlinger mellom partene, med en økt ramme og enkelte føringer på innholdet, opplyser Venstre. Partiet ville torsdag kveld ikke si hva denne rammen skal være.

– Vi har forsøkt å finne en løsning som både når målene i landbruksmeldingen, bevarer forhandlingsinstituttet og sikrer en ansvarlig pengebruk for landet. Det har dessverre ikke lyktes, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

– Derfor håper vi regjeringspartiene og andre partier vil vurdere å stemme subsidiært for Venstres kompromissforslag når saken kommer til behandling i Stortinget, sier hun videre.

– Gått bort fra løfter

Næringskomiteens leder Geir Pollestad fra Senterpartiet er helt tydelig på at Venstre selv valgte å forlate samtalene.

– Jeg oppfatter det slik at Venstre har gått bort fra løftene til norsk jordbruk og matproduksjon som de ga under behandlingen av jordbruksmeldingen, sier han til NTB.

– Det kan godt være de oppnår flertall sammen med Høyre og Frp. Da har de samtidig skrotet jordbruksmeldingen og mistet all troverdighet for distriktslandbruk og små og mellomstore bruk, mener Pollestad.

Han tviler nå på om Venstre egentlig har hatt et ønske om en avtale med de andre opposisjonspartiene.

Ap, Sp, SV og KrF skulle fortsette sine samtaler utover torsdag kveld.

Krevde 1,45 milliarder

Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret. Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Ifølge bondeorganisasjonene må rammen minst være på 790 millioner kroner for at inntektsutviklingen målt i kroner per årsverk skal være på linje med andre grupper.

Sp har støttet bøndenes krav, men var ifølge Pollestad villig til å gå ned til 770 millioner for å oppnå en enighet.

Næringskomiteen hadde opprinnelig frist til 8. juni med å avgi innstilling i saken, men det var alt tidligere denne uken klart at fristen ville ryke. Stortinget skal behandle oppgjøret 16. juni.