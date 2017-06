Fyrlykta mister alle avtaler med Bufdir etter mistanke om brudd på stiftelsesloven

Fyrlykta er ikke lenger å anse som en ideell stiftelse. Det er konklusjonen i en ekstern revisjonsgjennomgang som Deloitte har gjort på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Den eksterne revisjonsgjennomgangen viser at midler er ført ut av stiftelsen på en måte som ikke er forenlig med å være ideell. På bakgrunn av dette konkluderer Bufdir med at Fyrlykta ikke lenger er å betrakte som ideell, og sier opp rammeavtalene, opplyser direktør Mari Trommald i Bufdir.

Fyrlykta har levert tjenester til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som er underlagt Bufdir, både gjennom en rammeavtale forbeholdt ideelle organisasjoner og gjennom enkeltkjøp. Avtalene har sikret Fyrlykta inntekter på flere hundre millioner kroner, skriver VG.

Smutthull

– Slik direktoratet ser det har Stiftelsen Fyrlykta lurt seg til konkurransemessige fordeler gjennom å påberope seg å være en ideell organisasjon, sier Trommald.

Siden 2012 har ideelle stiftelser hatt fortrinn til å levere fosterhjemstjenester til Bufdir. I rapporten fra Deloitte vises det imidlertid til smutthull i regelverket for ideelle stiftelser som ledelsen i Fyrlykta har benyttet for urettmessig å føre penger ut av stiftelsen.

– Vi skal gå gjennom rutinene for å se hvordan vi kan hindre lignende tilfeller senere. Dersom ideelle stiftelser endrer sin virksomhet underveis i kontraktsperioden, er det krevende å oppdage, da kontraktene løper fra fire til seks år. Det kan bli aktuelt med revisjon av flere ideelle og kommersielle aktører på bakgrunn av denne saken, sier Mari Trommald.

Bestrider konklusjonen

Fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i Fyrlykta sier de bestrider Deloittes konklusjon. Han understreker at revisjonsselskapet «under tvil» har kommet til at Fyrlykta ikke er en ideell stiftelse, og at Deloitte samtidig stadfester at de kan ta feil på dette punktet.

Fyrlykta understreker at de har gjort flere endringer ved driften den siste tiden i et forsøk på å unngå at det skal kunne stilles spørsmål ved om Fyrlykta er en ideell stiftelse eller ikke.

– Disse endringene er dessverre ikke hensyntatt i Deloittes rapport. Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag, og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver Fredheim i en pressemelding.

Høye lederlønninger

I rapporten legger Deloitte vekt på både de høye lederlønningene i Fyrlykta og de økonomiske disposisjonene til stifteren, tyskeren Peer Salström-Leyh. VG har tidligere avdekket at stiftelsen oppnådde et overskudd på 52 millioner kroner på fire år. I tillegg er det overført flere millioner kroner årlig til Estland, gjennom en medlemsavgift til stifterens egen paraplyorganisasjon og gjennom kjøp av varer og tjenester fra hans aksjeselskap.

Bufdir-direktør Mari Trommald sier det ikke er ulovlig å tjene penger på barnevern i Norge, men at overskuddet hos ideelle organisasjoner som leverer tjenester, skal benyttes i tråd med virksomhetens ideelle formål.

– Det er internprising, lederlønningene og rollesammenblandingen i lederstrukturen som er grunnlaget for at vi konkluderer med at praksis ikke er i tråd med å være ideell aktør, sier Trommald.

