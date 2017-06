Flyplasselskap på Rygge vurderer å gi opp

Rygge Airport (RA) har fortsatt ikke klart å bli enige med Jotunfjell Partners om et samarbeid, skriver Dagsavisen Moss Dagblad. Jotunfjell kom RA i forkjøpet og overtok i april Rygge Sivile lufthavn, inkludert terminalbygg og infrastruktur.

– Jotunfjell Partners har sagt at de ønsker å gå alene finansielt, sier styreleder Ole Kristian Sivertsen i Rygge Airport.

Siden april har ikke fremtiden og formålet vært like klart for Rygge Airport, som ble stiftet for å prøve på nytt med sivil luftfart på flyplassen utenfor Moss.

– Vi vurderer vår videre virksomhet, forteller Sivertsen og bekrefter at avvikling av selskapet er et alternativ. Innen utgangen av måneden planlegges det å holde generalforsamling der selskapets fremtid er tema.

Styret har besluttet at penger som er spyttet inn av kommuner, private aktører og gjennom en Vipps-kampanje, skal betales tilbake, ettersom de ikke lenger vil gå til det formålet de ble samlet inn for.

«Nye» Rygge Sivile lufthavn, eid av Jotunfjell Partners, jobber med sin tilnærming.

– Vi jobber nå med ulike forhold knyttet til å gjenåpne flyplassen. Vi snakker med politikere, rådmenn og andre som har interesse av at dette skal lykkes, sier daglig leder Sven Nylænder i «nye» Rygge Sivile lufthavn.

