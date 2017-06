Både gressbranner og flomfare i nord

I et møte fredag formiddag blir det klart hvilke kommuner som får ytterligere oppgradert flomvarsel, skriver Nordlys.

Bakgrunnen for flomfaren er at våren endelig når Nord-Norge, og at det fremdeles ligger mye snø i fjellet, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Onsdag ble det målt over 20 grader mange steder i Nord-Norge, varmest i Tjøtta i Nordland med 24,1 grader, ifølge Yr.

– Dette vil føre til økende vannføring og flom i mange vassdrag, sier vakthavende hydrolog Péter Borsányi ved flomvarslingen i NVE.

– Sist vi hadde større snøsmelteflommer i nord var i 2010 og 2013, og det er flommer vi har i bakhodet når vi på ny skal vurdere flomfaren i landsdelen, fortsetter han.

Når det nærmer seg helgen, kan det bli fare for sørpe- og jordskred i nord. Snøskredvarslingen er avsluttet for sesongen, men med fortsatt snø og økende varme er snøskredfaren i nord økende.

Ifølge NRK var det onsdag tre mindre gressbranner i Vadsø, Mosjøen og Fauske. I Tromsdalen var det en lyngbrann.

– Selv om det har vært en ganske sen vår i nord, viser det seg at det er veldig tørt i noen områder, spesielt i sørhellinger hvor solen står på, sier Johnny Magne Nilsen ved brannstasjonen i Tromsø.

