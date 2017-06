Uber truer med å trekke seg ut av Norge

– I verste fall kan konsekvensen av prosessen som nå foregår bli at Uber må vurdere sin tilstedeværelse i Norge, sa Ubers Norge-sjef Carl Edvard Endresen på en pressekonferanse onsdag formiddag, skriver Nettavisen.

I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ramser selskapet opp en rekke forslag til endringer. Selskapet håper nå at det skal ansett som lovlig i det reviderte taxiregelverket, ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA, som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport. ESA mener dagens ordning e til hindrer for fri konkurranse.

Uber foreslår nå automatisk innrapportering av sjåførenes inntekt til skattemyndighetene. Selskapet vil også inngå avtaler med organisasjoner som tilbyr pensjons -og forsikringsordninger for sjåførene. I tillegg ønsker selskapet at sjåførene skal få tildelt kjøreseddel. Selskapet ønsker imidlertid ikke å etablere seg i distriktene, hvor konkurransen er mindre.

Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver VG.

– Vi gleder oss til å dra ut og tilby Uber i disse byene, sier Endresen.

Tidligere denne uka ble det kjent at både Uber-selskaper og -sjåfører etterforskes av Oslo-politiet for mulig brudd på blant annet yrkestransport- og moms- og skattelovgivningen. Etterforskningen ble utløst av anmeldelsen fra Norges Taxiforbund i desember i fjor.

