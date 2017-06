Stortinget vil utrede rentetak på forbrukslån

Stortinget vedtok onsdag kveld å be regjeringen utrede muligheten for å innføre et rentetak på usikret gjeld og forbrukslån, slik en rekke EU-land allerede har gjort.

Forslaget ble fremmet av Ap og KrF, men et nærmest likelydende forslag ble først fremmet av SV, Ap og Sp i juni i fjor, men dette forslaget ble imidlertid nedstemt april i år. Tirsdag ble et forslag fra Ap og Venstre med samme meningsinnhold, men med en litt annen formulering, nedstemt.

SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen er glad for vedtaket, men samtidig oppgitt.

– Det var på høy tid, for vi kan ikke fortsette å gi de useriøse bankene større spillerom i Norge enn i andre europeiske land. Forslaget som nå er vedtatt, er identisk med det som ble nedstemt i april, så vi kunne allerede vært i gang nå hvis KrF og Venstre hadde tenkt litt fortere. Men endelig er det på plass, sier Valen i en kommentar til NTB.

– Nå håper vi regjeringen setter i gang arbeidet raskt, slik at Stortinget i høst kan behandle innføringen av et rentetak for å beskytte norske forbrukere mot useriøse banker, sier han.

I forslaget fra Ap og KrF vises det til at rentene som enkelte aktører i dag tar for usikret gjeld i Norge, er uforholdsmessig høye, og at dette spesielt rammer dem med dårligst betalingsevne. De to partiene peker også på at gjeldsveksten i Norge er svært høy, og at det er en urovekkende vekst i usikrede forbrukslån.

Et rentetak skal føre til at det blir mindre interessant å gi lån til folk som ikke har betalingsevne. Rentetaket bør ha som mål å avskjære leverandørene av de verste kredittproduktene, heter det i forslaget.

