Skinner og hjul skal slipes på Vestfoldbanen

I vår ble det kjent at togene begynte å riste kraftig når de kjørte gjennom den nye tunnelen ved Holmestrand. Den skal tåle hastigheter på 250 kilometer i timen, men NSB måtte senke farten til det halve.

Årsaken var et mysterium, og i verste fall fryktet Bane Nor at tunnelen var feilkonstruert. Nå ser det ut til at problemet kan løses langt enklere, skriver Aftenposten. NSB og Bane Nor tror det holder å slipe toghjulene og skinnene.

Også i en tunnel på strekningen langs Mjøsa dukket det opp problemer, i form av ujevnheter i kjøreledningen som forsyner togene med strøm. Både Bane Nor og entreprenøren har gjort feil. Her må ledningen, som ligger som en skinne oppunder tunneltaket, byttes.

Det er ikke avklart når farten kan settes opp igjen i tunnelene.

– Vi setter ikke opp farten før vi er helt sikre på at alt fungerer, sier Hilde Marie Braaten, som er kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor for strekningen langs Mjøsa.

