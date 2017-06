Mann pågrepet etter voldshendelse i Oslo

Politiet vil ikke si noe om detaljene rundt pågripelsen eller hvorvidt den pågrepne har en relasjon til voldsofferet, men bekrefter overfor TV 2 at en mann er pågrepet.

Samtidig opplyser politiet til kanalen at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke. Innsatsleder Tore Barstad sier at en av politiets hovedteorier at mannen er blitt holdt fanget i en leilighet i en boligblokk i Alnagata. Der skal mannen i 20-årene ha blitt påført alvorlige, men ikke livstruende skader, før han ifølge vitneopplysninger til NRK løp blodig og forslått nedover en vei i området mens han ropte om hjelp.

– Politiet vil snarlig forsøke å avhøre ham for å få ytterligere opplysninger om hva som har skjedd, sier fungerende leder ved Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet, John Magnus Brekken Løkenflaen, til TV 2.

Væpnede politistyrker og kriminalteknikere undersøkte tirsdag kveld og natt gjennom boligkomplekset i Alnagata uten å gjøre andre funn enn leiligheten voldsepisoden skal ha funnet sted i. Politiet har imidlertid opplyst at de har gode vitneopplysninger å jobbe ut ifra.

