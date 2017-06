KrF svært fornøyd med sosial profil i revidert

Det var fire smilende og tilsynelatende strålende fornøyde representanter for de fire samarbeidspartiene som presenterte enigheten i vandrehallen på Stortinget onsdag formiddag.

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen viste til at regjeringens reviderte budsjett har hatt full støtte fra de to støttepartiene. Syversen peker ikke minst på at det har vært viktig for KrF at oljepengebruken ikke økes.

– Dere vet at regjeringen foreslo en mindre oljepengebruk i det reviderte budsjettet enn i det vedtatte budsjettet. Det har vi fulgt opp. Vi bruker ikke mer penger enn det som regjeringen la opp til, sier Syversen og viser også til at en innsparing på 800 millioner kroner som regjeringen «ved en kuriositet» ikke hadde tatt med i sitt reviderte budsjett, ikke røres.

– Det betyr en ytterligere styring av finansene gjennom dette reviderte budsjettet, sier Syversen.

Han peker på flere områder der KrFs politikk har vunnet fram i revidert: Lærlingstilskuddet økes med ytterligere 1.000 kroner. Gifte og samboende minstepensjonister får samme økning som andre, og enslige minstepensjonister tilgodeses med ytterligere 4.000 kroner fra 1. september.

I tillegg styrkes fattigdomsbekjempelse med en rekke tiltak, domstolene og etterforskningskapasiteten til politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn får økte bevilgninger, og i tillegg får Andøya kommune 15 millioner kroner ekstra i omstillingstiltak. Til sist settes det av 20 millioner kroner til kommuner som har fått ekstrautgifter i dugnaden for å ta imot enslige mindreårige asylsøkere.

– Fra KrFs side er vi glade for den sosiale profilen. Vi er glade for vi at vi ser på utdanning og lærlingplasser, og at vi gjør det innenfor rammen vi har vedtatt fra før, og som egentlig også styrker den finansielle situasjonen for statsbudsjettet, sier Syversen.

