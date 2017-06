Helsebyråd minner om barnevaksine

– De siste dagers medieoppslag om meslingtilfeller, også i en barnehage i Oslo, gjør at vi nå går ut med denne oppfordringen, sier hun.

Tirsdag ble det kjent at et barn i bydel Gamle Oslo var smittet like før vaksinering. Også en seks år gammel jente fra Lunner på Hadeland fikk påvist meslinger for en uke siden.

Vaksinasjonsdekningen for meslinger i Oslo er på 95 prosent for toåringer og niåringer, men noe lavere for 16-åringer (90) prosent.

– Å vaksinere seg er viktig for folkehelsa. Når mange nok vaksinerer seg, oppnår vi god flokkbeskyttelse, altså at folk som ikke er vaksinert, også blir beskyttet fordi sykdommen ikke kan spre seg, sier Thorkildsen.

