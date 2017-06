Finanstilsynet: Norske banker sårbare for sjokk 

Tilsynet viser overordnet til at lønnsomheten og kapitaldekningen i norske banker er god, men har likevel gjennomført en beregning basert på et alvorlig økonomisk sjokk, hvor bankene blir satt på alvorlig prøve.

Beregningene viser at flere banker er sårbare for et sjokk som vedvarer, og at kapitaldekningen i flere banker faller under de regulatoriske kravene.

– Resultatene av stresstestene understreker betydningen av at bankene i kapitalplanleggingen tar høyde for ugunstig utvikling i norsk og internasjonal økonomi, skriver Finanstilsynet.

Samtidig viser Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn 2017 at bankenes inntjening falt noe i 2016. Årsaken til dette er høyere tap på utlån til offshorenæringen, og det var i første rekke de store bankene som ble rammet.

