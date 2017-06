Hjem En meldt savnet etter bilulykke i Porsanger – politiet mistenker at personen ikke finnes

Politiet har kontroll på to personer som var i en bil som kjørte ut i Børselv i Finnmark. De to hevder en tredje var i bilen, men politiet tror at de lyver.