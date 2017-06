Budsjettenighet gir borgerlig mersmak

– Nå er dette et revidert budsjett. Om vi skal begynne med regjeringsdrøftelser ut ifra dette, er et annet spørsmål, sa KrFs finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen til NTB da budsjettavtalen ble presentert i vandrehallen på Stortinget onsdag.

Da hadde han nettopp hørt Venstres Terje Breivik, Høyres Svein Flåtten og Frps Hans Andreas Limi skryte av det borgerlige samarbeidet.

– At vi sammen har forhandlet fram åtte budsjetter i denne perioden, er noe velgerne bør merke seg på valgdagen 11. september, sa Limi.

Joker

Syversen sier KrF er godt fornøyd med gjennomslaget i de ulike budsjettforlikene som er kommet denne perioden. Men mer vil han ikke si om samarbeidsutsiktene i neste periode for partiet, som av mange beskrives som jokeren i regjeringskabalen.

De to støttepartiene KrF og Venstre fikk flyttet på 391 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. I påløpte helårseffekter ligger omprioriteringene på rundt 470 millioner kroner.

Beredskap

Av 400 millioner er bare 5 millioner kroner satt av til å styrke sivil beredskap i budsjettavtalen. Midlene skal gå til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I forkant av forhandlingene slo DSB-sjef Cecilie Daae fast at direktoratet er i en «svært alvorlig økonomisk situasjon». Jeg har fått en rekke oppdrag jeg ikke kan gjennomføre, sa hun. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 fikk direktoratet 45 millioner kroner ekstra, men de siste tre årene har regjeringen ifølge VG kuttet til sammen 55,5 millioner kroner.

Et signal

Frps Hans Andreas Limi viser til at bevilgningen på 5 millioner er en halvårsvirkning og at det dreier seg om 10 millioner på helårsbasis. KrF hadde på forhånd varslet at sivil beredskap skulle bli prioritert.

– Det var denne posten vi så at det var mulig å fylle på innenfor rammene av et revidert budsjett. Men for meg ligger det også en beskjed til regjeringen her, om at beredskapsarbeidet må prioriteres sterkere i forbindelse med det ordinære budsjettet, sier Syversen.

Pensjonister

Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.

Dette er blant tiltakene som samarbeidspartiene har fått gjennomslag for i de to uker lange forhandlingene om revidert. Oljepengebruken går noe ned sammenlignet med statsbudsjettet for i år. Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.

En økning i minstepensjonen på 1.000 kroner for gifte og samboende par er noe KrF gleder seg spesielt over. Dette kommer i tillegg til de 8.000 kroner som enslige minstepensjonister har fått ved de to siste budsjettforlikene.

SV kritisk

Men KrFs pensjonistløft imponerer ikke SV. Partiet mener de borgerlige glemmer gruppen av pensjonister med rene folketrygdytelser like over minstepensjon.

– De 24 millionene til gifte og samboende pensjonister er vel et slags avlat fra KrF for tre år med underregulering av pensjonene. Mange pensjonister har tapt tusenvis av kroner, og dette er ikke i nærheten av å rette opp det, sier finanspolitisk talsperson Snorre Valen.

– De som etter alle levekårsstatistikker har hatt den mest utsatte økonomien, er de enslige minstepensjonistene. Det er disse menneskene vi har prioritert å løfte. Jeg håper ikke SV synes det er galt, svarer Syversen.

