Bondepartnerne på Stortinget utsetter fristen

– Det er beklagelig at komiteen ikke rekker å avgi innstilling som planlagt. Høyre og Frp er klare, men hvis de andre partiene trenger mer tid, så får de det, sier saksordfører Ingunn Foss (H) til NTB.

Regjeringspartiene sitter på gangen, og samarbeidspartiene Venstre og KrF forhandler i stedet med de rødgrønne om årets jordbruksoppgjør. Men samtalene tar tid, ikke minst på grunn av alle avklaringene som må gjøres med Landbruksdepartementet.

Komplisert

– Jordbruksoppgjøret er komplisert, og det er mange ulike faktorer som må avklares. Vi innser at vi ikke rekker å bli ferdige i tide til å avgi innstilling torsdag, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han medgir at det ikke bare er tekniske avklaringer som gjør at forhandlingene trekker ut.

– Vi er jo flere partier med forskjellige standpunkter og ulik politikk på en del områder. Selv om vi må utsette avgivelsesfristen, er det vår klare ambisjon å bli ferdige før helgen, sier han.

Det er foreløpig ikke aktuelt å utsette datoen for stortingsbehandlingen av jordbruksoppgjøret, den 16. juni. Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret, som havarerte tidligere i vår.

Nye samtaler

Det var flere forhandlingsmøter mellom partiene tirsdag og onsdag. Samtalene ventes å fortsette torsdag, da næringskomiteen også samles til ordinært møte.

Aps Knut Storberget har tidligere slått fast at budsjettstøtten må opp neste år fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner. Det er dette som nå ligger til behandling på Stortinget og som Frp i forrige uke kategorisk avviste å øke.

Ifølge bondeorganisasjonene må rammen minst være på 790 millioner kroner for at inntektsutviklingen målt i kroner per årsverk skal være på linje med andre grupper. Det innebærer i så fall påplussinger fra Stortingets side på rundt 400 millioner.

– Jeg skjønner hvordan de tenker, men vil ikke binde meg til et slikt regnestykke, sa Storberget til NTB i forrige uke.

Det siste tilbudet fra staten til bondeorganisasjonene før bruddet var på 550 millioner kroner. Bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

