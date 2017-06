Redaktør som navnga overgrepsdømt må i retten på nytt

Artikkelen der mannen ble navngitt, ble publisert høsten 2015 etter at vedkommende var dømt for et seksuelt overgrep mot en mindreårig.

Bredesen fikk en bot på 15.000 kroner for artikkelen, men nektet å godta boten. Saken havnet derfor i Drammen tingrett, der redaktøren ble frikjent. Retten viste blant annet til at dommen var offentlig og at det på dommens forside heter at det er «ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse».

– Tingrettens dom er prinsipielt viktig da den overlater til pressens redaktøransvar når det er riktig å gjengi navn på personer som dømmes i offentlige straffesaker. Politiet kan ikke overta dette redaktøransvaret og sensurere avgjørelsen så lenge denne ikke er uforsvarlig, sa Bredesens forsvarer John Christian Elden til Nettavisen da dommen falt i fjor.

Påtalemyndigheten valgte å anke frifinnelsen til Borgarting lagmannsrett, som har satt av én dag til behandlingen av saken.

Bredesen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390, for å ha «krenket privatlivets fred ved å ha gitt offentlig meddelelse om personlige forhold.»

Thorgrim Bredesen stilte ved stortingsvalget i 2009 opp som førstekandidat for Vigrid, som stilte liste i Buskerud. Partiet fikk 179 stemmer.

(©NTB)