Lundteigen mener Stortingets ledelse må gå av

Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport som konkluderer med at Stortinget brøt egne regler for anskaffelse og at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.

– Denne saken er så alvorlig at det er nødvendig at presidentskapet og Stortingets direktør trer tilbake, sier Lundteigen til NTB.

Totalt viser Stortingets beregninger at kostnadsøkningen i prosjektet er på 700 millioner kroner.

– Det er så drøyt. Dette må få konsekvenser, sier han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som mål å få behandlet saken før Stortinget tar sommerferie onsdag 21. juni. Det innebærer at komiteen i realiteten bare har ti dager på seg, ifølge Lundteigen.

– Det innebærer en ekstraordinær behandling, men jeg mener det må gjøres. Her er det påvist grove feil, sier han.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) sier det er veldig stramme tidsmarginer, men også han mener alt som skal til må gjøres for å få saken behandlet før sommeren.

– Det er dette storting og dette presidentskapet som har ansvaret for saken. Derfor er det nødvendig at man ikke overlater det til et nytt storting, sier han.

Kontrollkomiteen vil tre sammen til et ekstraordinært møte torsdag for å diskutere videre framdrift.

