David Toska starter arbeidslivstrening i bergensbedrift

Toska, som er beskrevet som hovedmannen bak Nokas-ranet i 2004, skal få arbeidslivstrening hos bedriften Lean Business, som driver med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, melder NRK.

– Ja, det stemmer, sier daglig leder Erlend Abelsen hos Lean Business til kanalen.

Toska hadde i utgangspunktet sin første mulighet til å begjære seg løslatt i slutten av august i fjor. Men, etter et møte med Metkel Betew, som ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for Nokas-ranet, ble prosessen satt på vent. I mars i år meldte VG at Toska var tilbake i åpen soning igjen, etter å ha blitt overført til lukket soning etter møtet med kameraten fra ranslaget.

Innsatte i den åpne avdelingen i Bergen fengsel får gå på skole eller arbeide utenfor området. Ifølge TV 2 har Toska studert matematikk og fysikk mens han har sittet fengslet.

15 menn ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til Nokas-ranet 5. april 2004. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt og drept under det som er blitt betegnet som norgeshistoriens største ran. Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner.

(©NTB)