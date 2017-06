Flere til sykehus etter kjedekollisjon i Østfold

Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt sa til NTB like etter klokka 16 at det antakeligvis er seks biler som har vært involvert i hendelsen.

– Viste seg at det var tre biler involvert i selve ulykken med personskade, skriver politiet på Twitter like før klokka 17. Politiet opplyser samtidig at veien er åpnet igjen.

Totalt skal tolv personer være brakt til sykehus for sjekk. En av dem ble meldt hardt skadd på stedet, men operasjonsleder sa situasjonen foreløpig er uoversiktlig.

Eidetunnelen på E6 ble stengt i nordgående løp, og bilene ble omdirigert til fylkesvei 118.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad sto køene på det meste med saktegående trafikk fra Sandesundsbrua til avkjøringen ved sykehuset Kalnes.

(©NTB)