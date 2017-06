Tollere fant 10.000 liter øl under en presenning i Sande

Tollerne fant den store mengden med alkohol etter å ha fått tips om at et vogntog hadde fraktet alkoholen inn til Norge. De rykket ut til et lagerområde nord i Sande i Vestfold 15. mai, melder NRK.

– Da vi kom fram, var det ingen sjåfør der. Men vi beslagla alkoholen som trolig kommer fra Polen, opplyser seksjonssjef Sven-Øystein Wagn Ferstad ved Sandefjord tollsted.

Så langt er ingen pågrepet for smuglingen, og det er heller ikke klart for politiet hvem som skulle ha varene. En mann er imidlertid blitt pågrepet og avhørt for å ha kjøpt et brett med 24 ølbokser fra smuglerpartiet.

Politiet ønsker tips i saken.

(©NTB)