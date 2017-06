Varslersak i Sandefjord sinker saksbehandlingen

I februar mottok ordføreren i Sandefjord et varsel fra en kommunalt ansatt, rettet mot en annen kommunalt ansatt. Det viste seg senere at varselet var rettet mot rådmann Gudrun Haabeth Grindaker. Kommuneadvokat Miriam Schei sto denne uken fram som varsleren.

Schei er den eneste kommuneadvokaten i Sandefjord kommune, og hun er nå sykmeldt. Samtidig er rådmann Grindaker 70 prosent sykmeldt. Saken får konsekvenser for kommunens saksbehandling og omfanget av innkjøpte jurister øker, skriver Sandefjords Blad.

– Ja, varslersaken fører til store merkostnader og forsinkelser, men vi mener likevel at vi har kontroll, sier assisterende rådmann Stein Rismyhr til avisen.

I en omfattende sak om seilingstider for Color Line og Fjord Line, etter en tvisteavgjørelse i ESA, er advokater fra Kommunenes interesseorganisasjon KS allerede koblet inn ettersom saken er tidskritisk.

Ifølge Sandefjords Blad skal varselet ha dreid seg om at Schei ble holdt utenfor sammenslåingsprosessen og at hun skal ha blitt gjenstand for «ulovlig gjengjeldelse» i etterkant av varselet. Ifølge NRK har Schei flere ganger ment at kommunens interesser lider fordi hun som kommuneadvokat ikke blir involvert tidsnok i forskjellige saker. Hun mener derfor hun ikke har kunnet gjøre jobben sin slik rollebeskrivelsen tilsier.

