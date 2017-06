Samklang over hele landet

Arrangementet, som i begynnelsen het «Musikkens Dag» går av stabelen blant annet i Oslo, på Nesodden, i Moss, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I hovedstaden er det tradisjonen tro satt opp scener rundt om i byen, med egne scener for forskjellige musikksjangere som for eksempel rap, blues, metal, støy, reggae og folkemusikk. Totalt blir det 450 konserter i løpet av dagen fordelt på over 50 scener.

I Spikersuppa i sentrum av byen er det roots- og rock'n'roll-scene, mens ved Rådhusplassen er det både en egen ring for thaiboksing og dans, samt en scene for rap og hiphop.

Været er ikke det beste i hovedstaden denne lørdagen, men det meldes om stor stemning rundt om i byen.

Det var i Oslo at det hele startet i 1992. Internasjonalt er arrangement fortsatt kjent som «Musikkens Dag» og ble første gang arrangert i Frankrike i 1982.

