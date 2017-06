Forsvarer mener politiet forhåndsprosederer i drapssaken i Søndre Land

Advokat Arnor Ilstad forsvarer den 44 år gamle kvinnen når rettssaken starter i Gjøvik tingrett mandag 19. juni. Til VG sier Ilstad at han er forberedt på å tilbakevise påtalemyndighetens drapstiltale.

– Den bærer preg av å være uvanlig detaljert, og bygger på et rotete faktum. Men detaljrikdommen tyder i det minste på enighet om at det er hva som konkret skjedde på åstedet som er avgjørende, og der mener min klient at flere bevis i saken tilsier at hun er uskyldig. Politiet kan ikke underbygge det som kommer fram i tiltalen, og det er nærmest en forhåndsprosedyre av det politiet mener og tror må ha skjedd, sier Ilstad til avisen.

Advokaten mener politiet har lyktes med dette, og sier han er bekymret for klientens rettssikkerhet.

– Jeg har allerede snakket med erfarne meddommere om tiltalen, og de er klare på at de ville følt seg forutinntatt i denne gjerningsbeskrivelsen. At politiet utsteder detaljert fasit for faktum før saken har startet uroer meg og gjør meg bekymret for min klients rettssikkerhet i denne saken, sier Ilstad.

Knivstukket og tent på

Drapet skjedde i Totjernvegen på Veståsen i Søndre Land i 1-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. Den 44 år gamle kvinnen, hennes sønn på 20 og 36 år gamle ekskjæreste er alle tiltalt for drap eller medvirkning til drap på 49 år gamle Nils Olav Bakken. Politiet anser 36-åringen som hovedmannen.

Politiet mener 20-åringen først la 49-åringen i bakken, og at offeret deretter ble holdt fast, hvorpå kvinnen knivstakk ham i den ene hånden. I den detaljerte beskrivelsen i tiltalen skriver politiet at Bakken deretter ble knivstukket tre eller fire ganger i overkroppen av 36-åringen, før han først ble sparket i hodet og deretter knivstukket av 36-åringen i halsen. Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.

Verken kvinnen eller hennes sønn erkjenner straffskyld, mens 36-åringen erkjenner sine handlinger. Derfor er det også uenigheter rundt faktum i saken, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter til NTB da tiltalebeslutningen var klar.

– Vi har tatt ut tiltale på at drapet har skjedd i samvirke mellom flere. Alle de tre bekrefter at de har vært der, men to av dem erkjenner altså ikke straffskyld, sa statsadvokaten.

– Et sjokk

Den 44 år gamle kvinnen hevder i et lengre intervju med VG at ingenting av det politiet anklager henne for, er riktig.

– Jeg husker at jeg var ved bilen et stykke unna, da jeg så at det lyste opp i flammer. Det var et sjokk da ekskjæresten min fortalte at han hadde drept Nils Olav, sier 44-åringen.

Hun forteller at ekskjæresten bodde hos henne i månedene etter drapet, og at alle tre ble pågrepet i midten av november da hun hadde snakket med ekskjæresten på telefon og de hadde avtalt å møtes.

36-åringens forsvarer, advokat Per Espen Eid, har uttalt til Oppland Arbeiderblad at 36-åringen ikke visste at Nils Olav Bakken fortsatt levde da han dynket ham i bensin og tente på ham.

Det er satt av to uker til rettssaken.

(©NTB)