En av ti synes det er greit å sende alkohol med barna på fest

Undersøkelsen er utført av Ipsos for kampanjeorganisasjonen Av og til, melder NRK.

Forsker Hilde Elisabeth Pape i Folkehelseinstituttet påpeker at ungdommer som får med seg alkohol hjemmefra, også drikker mer.

– Her finnes det en god del forskning som i temmelig entydig retning peker på at å sende alkohol med mindreårige på fest, øker konsumet, sier Pape.

Hun mener også at foreldrene ved å gi barna alkohol sender uheldige signaler.

– Det er neppe et spesielt smart trekk. Jo lettere alkoholen er tilgjengelig, jo mer blir det drukket. Når foreldre gir ungdommene alkohol, sender de tydelige signaler på at det er greit å drikke alkohol til tross for at de er mindreårige, sier Pape.

(©NTB)