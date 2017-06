Elevkrav om annullering av eksamen etter rot med oppgavetekster

Til sammen 2.630 avgangselever tok eksamen i dette faget mandag denne uka. Et stort antall elever fortviler over denne og flere andre tabber hos Utdanningsdirektoratet som førte til feil og ulikheter i flere av årets eksamensoppgaver, skriver Aftenposten.

– Elever som får dårlig karakter på grunn av at de er blitt villedet om oppgaveteksten, har god grunn til å klage. Jeg mener også at Utdanningsdirektoratet bør annullere eksamen for de elevene dette gjelder, sier leder for Akershus fylkeselevråd og elev ved Nadderud videregående skole, Mathias Opdal Weseth, til avisen.

Oppgaveteksten på bokmål i politikk og menneskerettigheter lød slik: «Drøft utfordringer knyttet til nasjonalstatenes og andre aktørers rolle og muligheter til å håndtere internasjonale utfordringer, som for eksempel flyktningkrisen».

I nynorskoppgaven var blant annet ordene «rolle» og «muligheter» kuttet ut. Teksten var denne: «Drøft utfordringer for nasjonalstatene og andre aktører når det gjeld å håndtere internasjonale utfordringer, som for eksempel flyktningkrisa».

I tillegg til ulike oppgavetekster, var vedleggene som fulgte med, skjemt av fem klare språkfeil. Fylkeselevrådslederen og flere elever avisen har snakket med de siste dagene, påpeker også språkfeil og unøyaktigheter i norsk hovedmålseksamen som 47.696 elever avla.

Avdelingsdirektør Hedda Birgitte Huse i Utdanningsdirektoratet beklager feilene, men sier det ikke er aktuelt å annullere årets eksamen i politikk og menneskerettigheter.

