Overgrepsdømt 66-åring trekker anken

Mannen ble dømt for å ha bestilt overgrep mot barn via nettet. Nå opplyser statsadvokat Marit Bakkevig til Bergens Tidende at mannen likevel ikke anker dommen fra Bergen tingrett på åtte års fengsel. Dermed blir dommen stående.

– Ankesaken skulle begynt til uken, men han trakk anken i forrige uke, så nå er dommen rettskraftig, opplyser Bakkevig til avisen.

20 av barna mannen er dømt for overgrep mot, er fra Filippinene. Mannen kom i kontakt med de øvrige 42 barna via chattetjenester på nettet. I retten tilsto mannen på flere punkter.

66-åringen skal ha utgitt seg for selv å være mindreårig og på den måten vunnet tilstrekkelig tillit til at han kunne presse barna til å utvise seksuell atferd. I retten sa mannen at han ikke beordret barna til å utføre seksuelle handlinger, men bare ga dem instruksjoner, noe aktor mente var uvesentlig.

